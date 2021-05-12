Bursa'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Derya EVREN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, Ulu Camii´de toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Gıyabi cenaze namazı kılan kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyesi yaklaşık 2 bin kişi, tarihi Ulu Cami bahçesinde bir araya geldi. Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı. Toplanan kalabalık öğle namazının ardından, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda kişi, tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Kalabalık grup daha sonra sloganlar atarak dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Derya EVREN-Muammer İRTEM

2021-05-12 15:28:25



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