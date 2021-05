Başkan Aktaş’tan hemşirelere karanfilli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret edip hemşirelere ve sağlık çalışanlarına karanfil vererek 1218 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1218 Mayıs Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dursun Topal, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ile birlikte Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta Başhemşire Şükran Kahraman olmak üzere hemşirelere günün anısına karanfil vererek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kısa bir süre önce kovid tedavisi gördüğü Şehir Hastanesi’ni hemşireler Haftası ve Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Sağlık sektöründe emek ve hizmet vermiş, hala da görevinin başında olan çalışanların Hemşireler Günü’nü kutluyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Son süreç, sağlığın olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık varsa her şey değerli ve kıymetli. Tedavi gördüğüm 14 gün boyunca sağlık çalışanlarının can siperane gayret gösterdiğine şahit oldum. Süreci bitirebilmek için herkesin mücadelesi var. Rakamlar da iyiye doğru gidiyor. Daha iyiye gidecektir. Tekrar Hemşirelik Haftası kutlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhemşire Şükran Kahraman ise, pandemi çıktığından beri özveriyle çalışan meslektaşlarına teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının bu süreçte çok büyük emekleri olduğunu hatırlatan Kahraman, hastalara can olan, acılarına ortak olan hemşirelerin sürecin sessiz kahramanları olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.