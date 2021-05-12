Bursa Filistin için tek yürek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Filistin için tek yürek oldu

İHA

Bursa Filistin için tek yürek oldu

Bursa'da yaklaşık 2 bin araç, İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü kınamak adına konvoy oluşturup, korna çalarak Filistin'e destek oldu.
Bursa'da yaklaşık 2 bin araç Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde konvoy oluşturdu. Korna çalıp slogan atan gruplar, ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla sokakları doldurdu. Konvoy Ulu Cami önünde son bulurken burada da Filistin'e destek için sloganlar atıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen destek konvoyu drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı Başkan Önder Tanır: ‘'Tarih onların zalimliğini yazacak’’
YEREL HABERLER Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı Başkan Önder ...
Başkan Aktaş’tan hemşirelere karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan hemşirelere karanfilli kutlama
Karacabey Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi
Bursa'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı ...
Bursaspor’un efsane ismi Sedat Özden’in acı günü
YEREL HABERLER Bursaspor’un efsane ismi Sedat Özden’in acı günü
BTSO Akademi’de Gündem KOBİ-GEL destekleri
YEREL HABERLER BTSO Akademi’de Gündem KOBİ-GEL destekleri
Başkan Sertaslan market denetiminde
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan market denetiminde
Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Yüzlerce vatandaş Ulucami'nin avlusunu doldurdu
YEREL HABERLER Şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı ...
Müşteri hizmetlerinde işaret diliyle iletişim dönemi Limak Enerji müşterilerine engelsiz hizmetler sunuyor
YEREL HABERLER Müşteri hizmetlerinde işaret diliyle iletişim ...
Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
Maaşını isteyen işçisini darbetti
YEREL HABERLER Maaşını isteyen işçisini darbetti
Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor
YEREL HABERLER Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor
Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum
YEREL HABERLER Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum
Misafir öğrencilerin gözünden Bursa’da Ramazan
YEREL HABERLER Misafir öğrencilerin gözünden Bursa’da Ramazan
MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi Bursa'da ' Her Çocuk Bayramlık İster' sosyal sorumluluk projesi kapsamında hediye çekleri dağıtıldı
YEREL HABERLER MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları ...
İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ile birlikte dövüp, hastanelik etti
YEREL HABERLER İşyeri sahibi parasını isteyen işçisini 2 arkadaşı ...
BUÜ Ziraat Fakültesi hasat rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER BUÜ Ziraat Fakültesi hasat rekoruna koşuyor
Mustafakemalpaşa’ya değer katacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’ya değer katacak
Yediği cezalar göbek attırdı
YEREL HABERLER Yediği cezalar göbek attırdı
Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz
YEREL HABERLER Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak ...
Bursa'da şehitlikte çocukları için dua ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da şehitlikte çocukları için dua ettiler
Şehit yakınları arife gününden mezarlığa koştu Şehitlikte dualar edildi, çiçekler sulandı, temizlik yapıldı Şehit annesi: “Biz rahat edelim diye onlar şehit oldu. Vatan sağolsun”
YEREL HABERLER Şehit yakınları arife gününden mezarlığa ...
(Özel) Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı...
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı...
(Özel) Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti
YEREL HABERLER (Özel) Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ...