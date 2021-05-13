Bursa'da sıcak dakikalar...Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı

En güzel ve en anlamlı Arefe günü mesajları (2021)

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar, kendilerini uyaran polislere saldıran 3 şahıs gözaltına alındı. Saldırıda 5 polis hafif şekilde yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi 1. Aydın sokakta meydana geldi. Polis, ekipleri Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine Mesudiye mahallesi 1. Aydın sokağa gittiler. Polisler, sokaktaki şahısları uyararak evlerine gitmelerini söylediler. Sokakta bulunan Talip A.,Osman B. Ve Hikmet B. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadılar. Polis ekipleri ısrarla uyarınca, 3 şahıs saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, polislere yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Gelen ekipleri, 3 şahsı etkisiz hale getirdiler.

Olay da 5 polis hafif şekilde yaralandı. 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.