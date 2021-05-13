Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 kişi, kendilerini uyaran polislere saldırdı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 5 polis hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri, 1. Aydın Sokak'a gitti. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler, polis ekiplerince evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan Talip A., Osman B. ve Hikmet B., iddiaya göre, polislere saldırdı. Ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 5 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-13 01:40:01



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