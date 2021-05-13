Dernekler Yerleşkesi İzmit’e örnek olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Bursa’da sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Dernekler Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı projeleri, Türkiye’nin birçok belediyesine örnek oluyor. Türkiye’de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Bursa’da sivil toplumun kalbi haline gelen Dernekler Yerleşkeleri, İzmit Belediyesi’ne de örnek oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer’in ikinci yerleşkesi olan Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Dernekler Yerleşkesi’ne benzer bir çalışmayı İzmit’te hayata geçirmeyi düşündüklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz de benzer bir projeyi İzmit’te yapabilir miyiz? Derneklerimize bu konuda alan oluşturabilir miyiz? Düşüncesiyle Dernekler Yerleşkesi’ni incelemek üzere Nilüfer’e geldik. Halka yönelik çalışmalar daim olsun” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi Üyeleri Çetin Sarıca ile Yaşar Kardar, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile koordinatörler Hakan Özkum, Hakan Yalçın, Ozan Aksoy’un yer aldığı heyete, Karaman Dernekler Yerleşkesi ve Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin projesi ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi. Heyet, Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki dernek ofisleri ve toplantı salonlarını gezerek, projeyi yerinde inceledi. Bölgedeki otopark ve pazaryeri ihtiyacını da karşılayan nitelikte bir yapı olan Karaman Dernekler Yerleşkesi’nin 47 dernek ofisi, yaklaşık 450 posta kutusu ve 12 toplantı odası ile Bursa’da sivil toplum kuruluşlarına hizmet verdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, yerleşkelerin açıldığı günden bu yana her yıl yüz binlerce konuk ve on binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurguladı. Çınar, Nilüfer Belediyesi’nin huzurevi, Alzheimer hasta konuk evi, kütüphaneler, kültürevleri, aşevi gibi projelerini de anlattı.

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