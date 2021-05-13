Bursaspor taraftarı Pablo Martin Batalla’yı unutmadı

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla, 3 yıl önce bugün yeşilbeyazlı formaya veda etmişti. Yeşilbeyazlı taraftarlar, Arjantinli futbolcuya yüzlerce özlem mesajı gönderdi.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda büyük payı olan ve sonrasında gösterdiği performansla da yeşilbeyazlı kulübün efsane ismi haline gelen Pablo Martin Batalla, 3 yıl önce bugün takımdan ayrıldı. 2018'de oynanan Trabzonspor maçı ile birlikte Bursaspor'a veda eden Arjantinli yıldız, yeşilbeyazlı camia tarafından unutulmadı. Bursaspor formasıyla 249 maça çıkan Batalla ile ilgili sosyal medyadan yüzlerce özlem mesajı atıldı. Yeşilbeyazlı taraftarlar, en yakın zamanda Pablo Martin Batalla'yı kulüp içinde bir görevde görmek istediklerini de attıkları mesajlarda belirtti.

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