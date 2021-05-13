AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: "Filistin'de olan zulmü izlemekle yetinenler insanlığın sayfasına utançla yazılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: "Filistin'de olan zulmü izlemekle yetinenler insanlığın sayfasına utançla yazılıyor"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: "Filistin'de olan zulmü izlemekle yetinenler insanlığın sayfasına utançla yazılıyor"

Türkiye’nin Filistin sorununa dünyanın sessiz kalmaması için çağrı yaptığını hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Orada insanlar direniyor, bizler de buradan tepkimizi gösteriyoruz. Dünya seyrediyor ama onlar da insanlığın utanç sayfasına yazılıyor" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı bayramlaşmaya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Ramazan Bayramı'nın bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Ancak Filistin’den salgına, Ermeni meselesinden muhtıra benzeri girişimlere kadar birçok sorunla yüz yüzeyiz. Türkiye için bunlar bir sürpriz değil. Hele AK Parti iktidarı için bunlar rutin oldu. Bizler büyük problemleri çözmeye kendimizi adamışız. Büyük hedeflere hüküm giydik. Biz problemlerden korkmayız. Çözümlerin eksilmesinden korkarız. Siyasete yeni giren veya girecek olan gençlerimiz var. Biliniz ki, bir ülkenin en önemli kaynağı insandır. Ama bir en önemli sorun çözme kapasitesi ve mekanizması ise siyasettir. Siyaset az maliyetle çok sorunu çözebilmenin tek saygın yoludur. Onun için ne kadar siyasete ilgi duyulursa, o kadar ülkeye katkıda bulunma imkanı ortaya çıkmış demektir. Bunun da bir tek şartı halk desteğidir. Bu halk desteğini kaybetmemek için ise yapılması gerekenlerde kusur etmemek, çıkarsa da hemen telafi etmek gerekiyor. Yöneticiler olarak biz yaptıklarımızı paylaşacağız. Ancak bileceğiz ki, vatandaşlar yapmadıklarımızla bizi hesaba çekeceklerdir. Onun için neleri yapmadığımızı da iyi öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşı sürekli duyarak onları anlayabiliriz. Yoksa bir süre sonra çok bağıranların sesini duyar hale geliriz ki, bu bir tuzaktır. İyi siyasetçi, sadece konuşanların değil, konuşmayanların da sesini duyabilendir” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Filistin sorununa dünyanın sessiz kalmaması için çağrı yaptığını hatırlatan Efkan Ala, “Dünyada bir şey oluyorsa arka planlarına da çok iyi bakmak gerekiyor. Şu anda Gazze ve Kudüs’te olan hadiseler, Müslümanlara ait olan evleri, iş yerlerini ve yerleşim birimlerini alıp Yahudi yerleşimcilere tahsis ediyorlar. Onu gizlemek için de sorun yoksa bile sorun çıkarıyorlar. Böyle küçük kurnazlıklarla büyük tarihi gerçekleri değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak bu mümkün olmayacaktır. Tarih zulmün abad olmadığı milyonlarca hadiseyle doludur. Zulümle bir ülke abad olmaz. Zulümle bir ülke geleceği kurulamaz. Aslında kendileri için çukur kazıyorlar. Kendi geleceklerini yok ediyorlar. İspanya’dan sürüldüler, Osmanlı kucak açtı. Almanya’dan sürüldüler, Türkiye kucak açtı. Biz tarihi bu tür himayelerle dolu bir millet olarak diyoruz ki zulmetmeyin. Evet bugün güç onların elinde, ama yarın muhtaç olacağınız adaleti şimdiden yok etmeyin. Yoksa, orada insanlar direniyor, bizler de buradan tepkimizi gösteriyoruz. Dünya seyrediyor ama onlar da insanlığın utanç sayfasına yazılıyorlar. Osmanlı, kendisine savaşta bile kendisini arkadan vuran insanları dahi kural ve düzen içerisinde kendi ülkesinde güvenli bir bölgeye nakletmiştir" dedi.
Siyasetin dinamizmini hiç kaybetmemek gerektiğini ifade eden Ala, "Yakın zamanda emekli amiraller bir muhtıra ile Türkiye’de hareketlenmeye kalktılar. Çok uyanık olmalıyız. Bizim tek tutunacak dalımız siyasi istikrarımızdır. Halkımızın desteğidir. Bunu sağlayacak olan da siyasetçilerdir. Hepimize Allah kolaylık versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı Bursa cadde ve sokakları havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bayramda sokak ve caddeler sessiz kaldı Bursa cadde ...
Kestel Belediyesi’nden yetim çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden yetim çocuklara bayram ...
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Kısıtlama uyarısı yapan polislere saldıran 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kısıtlama uyarısı yapan polislere saldıran 3 şüpheli ...
Minimum enerji maksimum tasarruf
YEREL HABERLER Minimum enerji maksimum tasarruf
Bursaspor taraftarı Pablo Martin Batalla’yı unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı Pablo Martin Batalla’yı unutmadı
Dernekler Yerleşkesi İzmit’e örnek olacak
YEREL HABERLER Dernekler Yerleşkesi İzmit’e örnek olacak
Başkan Dündar’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan bayram mesajı
Barınaktaki son dansçı ayı `Brütüs´
YEREL HABERLER Barınaktaki son dansçı ayı `Brütüs´
Gölette mahsur kalan kedi, kurtarıldı
YEREL HABERLER Gölette mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
Bursa'da maske ve mesafeli bayram namazı
YEREL HABERLER Bursa'da maske ve mesafeli bayram namazı
Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
YEREL HABERLER Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için ...
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı Evin anahtarını kayınpedere vermek boşanma sebebi sayıldı Evin anahtarını ailesine veren eş kusurlu
YEREL HABERLER Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı Evin ...
Börekçinin ekmek teknesini çaldılar
YEREL HABERLER Börekçinin ekmek teknesini çaldılar
Sincapla ormandaki randevusuna bir gün bile geç kalmadı Her gün dostu sincabı elleriyle beslemek için dağa çıkıyor
YEREL HABERLER Sincapla ormandaki randevusuna bir gün bile geç ...
Bursa Emirsultan Camii Ramazan Bayramında doldu taştı 3 yıl sonra kapılarını açan Emirsultan Camisindeki bayram namazı drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa Emirsultan Camii Ramazan Bayramında doldu ...
Şehit yakınları bayramın ilk ziyaretinde şehitliğe koştu
YEREL HABERLER Şehit yakınları bayramın ilk ziyaretinde şehitliğe ...
Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 kişi, kendilerini uyaran polislere saldırdı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 kişi, kendilerini ...
Bursa'da sıcak dakikalar...Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da sıcak dakikalar...Kısıtlamaya uymayan ...
Bursa Filistin için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Bursa Filistin için tek yürek oldu
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı Başkan Önder Tanır: ‘'Tarih onların zalimliğini yazacak’’
YEREL HABERLER Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı Başkan Önder ...
Başkan Aktaş’tan hemşirelere karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan hemşirelere karanfilli kutlama