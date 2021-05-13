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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görev başındaki personel bayramda unutulmadı

İHA

Görev başındaki personel bayramda unutulmadı

Salgınla mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde yaşanan Ramazan bayramı ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da sessiz sakin geçerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat, 24 esasıyla çalışan jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Tam kapanma sürecinde Ramazan bayramı tüm ülkede olduğu gibi Bursa’da evlerde geçiriliyor. Vali Yakup Canbolat öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa protokolü, Ramazan bayramının birinci günü kamu kurumlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkanlık Konutu’nda Bursa’da eğitim gören 31 yabancı öğrenciyle kahvaltı yaparak bayramlaştı. Ailesiyle birlikte kahvaltıya katılan Başkan Aktaş, öğrencilerle tek tek sohbet etti. Ardından Gemlik Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, Başkan Alinur Aktaş ve beraberindeki protokol, askerlerin bayramlarını tebrik etti. Daha sonra Engürücük polis noktasına uğrayan protokol, polis memurlarının bayramlarını kutlarken, yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet edip tatlı ikram etti. Vali Yakup Canbolat ve Başkan Alinur Aktaş, beraberindekilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’nü, Bursa 112 Acil Çağdı Merkezi’ni, Acemler Polis noktasını ziyaret edip görev başındaki personelle bayramlaşarak görevlerinde başarılar diledi.
İtfaiye birimi ziyaretinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların ve Müslüman âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. 17 günlük kapanma olmasına rağmen hayatın birileri için devam ettiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Emniyet güçleri, jandarma teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı ve sağlık teşkilatı için hayat 7/24 devam ediyor. Arkadaşlarımız ailelerinden ayrı bir şekilde olası bir afete ve olaya karşı hazır bekliyorlar. Vali Yakup Canbolat önderliğinde Bursa protokolüyle birlikte kontrol noktalarını, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık teşkilatını ziyaret ettik. Kazasız, sorunsuz ve sağlıklı bir bayram diliyorum. İnşallah covid belası da bir an evvel biter ve kucaklaşacağımız güzel bayramlara kavuşuruz” dedi.
Vali Yakup Canbolat da tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bursa protokolüyle birlikte nöbette olan birimleri ziyaret ettiklerini söyleyen Canbolat, “İtfaiye başta olmak üzere bazı kurumlarımız 7/24 çalışmakta ve şehrimizin güvenliğini sağlamaktadır. Kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Görev başındaki tüm personele aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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