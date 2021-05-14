Bursa'da Covid-19'a yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti Son dileği özgür Küdüs'te nice bayramlar kutlamak oldu

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Türkiye'de kısıtlamalarla birlikte vaka sayıları düşerken, Bursa’da lisede müdür olarak görev yapan Aydın Damar, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü olarak görev yapan Aydın Damar 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 5 çocuk babası olan Damar’ın vefatı sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün saat 15.00'te Bursa Turanköy Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Sosyal medya hesabında bayramdan bir gün önce bayram mesajı yayınlayan Aydın Damar'ın son dileği özgür Kudüs'te nice bayramlar kutlamak oldu.

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