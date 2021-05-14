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Sağlık Müdürü bayram nöbetindeki sağlıkçıları yalnız bırakmadı

İHA

Sağlık Müdürü bayram nöbetindeki sağlıkçıları yalnız bırakmadı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki kamu hastanelerini ziyaret ederek hem sağlık çalışanlarının hem de yatan hastaların bayramını kutladı.
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın hastane ziyaretine ,Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aldemir, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Arif Kadri Balcı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz.Dr. Mustafa Çetin de katılırken, ziyaretlerin durağı Bursa Şehir Hastanesi oldu. Mudanya Devlet, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet Hastanelerini de ziyaret eden Dr.Yavuzyılmaz sağlık çalışanlarının bayramını kutlarken, 1218 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında hemşirelerin haftasını da tebrik etti. Covid19 salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının canını dişine takarak, fedakarca çalıştığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, acil servisteki ve hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutlamayı ihmal etmedi.

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