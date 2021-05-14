Nilüfer’de 250 bin fide halka dağıtılacak

Nilüfer Belediyesi, halkı balkon tarımına teşvik için geçen yıl başlattığı fide dağıtımını bu yıl daha da büyüterek devam ettirecek. 1721 Mayıs tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde biber, domates ve patlıcan çeşitlerinden oluşan 250 binden fazla fide, balkon veya bahçesinde tarım yapmak isteyen vatandaşlara dağıtılacak.

Nilüfer’e “Tarım Kenti” kimliğini kazandırmak için son iki yıldır önemli çalışmaları hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki çiftçilerin yanı sıra, kent insanını da tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla vatandaşlara fide dağıtıyor. İşte bu amaçla geçen yıl “Fide bizden ürün sizden” sloganıyla başlatılan fide dağıtımı bu yıl daha da genişleyerek devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, bahçesinde, terasında veya balkonunda küçük çaplı da olsa ürün yetiştirmek isteyenlere fide dağıtacak. Sadece kırsalda değil, kent merkezinde de tarımsal üretim alanında bir farkındalık oluşturarak halkı, balkon tarımına teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek fide dağıtımı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde başlayacak. Fide dağıtım kampanyası kapsamında çiftçilerin yerel tohumlardan elde ettiği toplam 10 çeşit domates, biber ve patlıcan fidesi, isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. 21 Mayıs günü sona erecek fide dağıtım kampanyasında toplam 250 binden fazla fidenin vatandaşlara dağıtılarak, balkon tarımının kentte yayılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçen yıl kampanyaya gösterilen yoğun ilgi üzerine bu yıl fide sayısını daha da artırdıklarını belirterek “ İstiyoruz ki herkes üretmenin mutluluğunu yaşasın. Balkonlar, teraslar bahçeye dönüşsün ve herkes sebzeleri dalından toplayarak ürün yetiştirmenin tadını alsın” dedi. Başkan Turgay Erdem, özellikle de çocuklarına ürün yetiştirme keyfini yaşatmak isteyen Nilüferliler’i 1721 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri fide dağıtımına beklediklerini söyledi.

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