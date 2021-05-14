Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi

Bursa'nın Keles ilçesinde jandarma denetimlerde şeker ve kolonya ikram etti. Bir grup çocuk da jandarmanın bayramını asker selamı ile kutladı.



Bursa'nın Keles ilçesinde jandarma ekipleri yol denetimlerinde kolonya ve şeker ikramlarında da bulunarak vatandaşın bayramını kutladı. Bir grup çocuk da jandarmaya asker selamı vererek, "Bayramınız kutlu olsun asker amca" diye bağırdı. Jandarmada çocuklara çikolata ve futbol topu hediye etti.

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