Bursaspor’da başkan adayları listelerini teslim edecek

Bursaspor’da 2230 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları listelerini yarın saat 17.00’ye kadar Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmek zorunda.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da kongre heyecanı yaşanıyor. Yeşilbeyazlı kulüpte, 2230 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi gözler başkan adaylarını çevrildi. Başkanlığa talip olan isimler, 15 Mayıs Cumartesi günü (yarın) yönetim listelerini Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmek zorunda. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bulunacak Divan Başkanlık Kurulu, saat 17.00’ye kadar adaylara süre verdi. Bursaspor’da üç ve üzeri başkan adayının çıkması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.