Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, başka aracın lastiğini söküp, değiştirerek kaçtı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi´nde meydana geldi. 35 TCN 14 plakalı otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki Lütfullah Bayav'a ait 16 Y 9016 plakalı otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.

Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören Bayav, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-14 12:48:27



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