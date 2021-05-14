Osmangazi’de spor turnuvası start aldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen spor turnuvasının açılışını yaptı. Başkan Dündar, bugüne kadar birçok farklı spor kulübü tarafından kendisine verilen onlarca formayı öğrencilere hediye ederek büyük sürpriz yaşattı.

Pandemi sürecinde ülkelerine dönmeyerek Türkiye’ye olan gönül borçlarını ödemek için maske ve tıbbı malzeme üreten Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, spor turnuvası düzenledi. Ramazan Bayramı’nı Bursa’da geçiren 70 ülkeden 142 öğrenci futbol, basketbol, voleybol ve satranç gibi çeşitli branşların yer aldığı turnuvada, hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvaya destek olmak adına Türkiye’nin birçok farklı spor kulübü tarafından kendisine verilen formaları, öğrencilere hediye etti. Okulu ziyaret ederek öğrencilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Dündar, futbol karşılaşmalarının santra vuruşlarını yaparak turnuvanın açılışını yaptı.

Nijerya’dan Pakistan’a, Endonezya’dan Arnavutluk’a kadar 70 ülkeden öğrencinin sahaya Mustafa Dündar yazılı formalar ile çıkması renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Giydikleri formaların da etkisiyle sahada profesyonelleri aratmayacak bir performans ortaya koyan öğrenciler, Başkan Dündar’a bu güzel hediyesi için teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, boş zamanlarını spor yaparak geçirdikleri için tüm öğrencileri tebrik etti. Turnuvada mücadele eden öğrencilere başarılar dileyen Başkan Dündar, "Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören misafir öğrenciler, pandemi döneminde ülkelerine dönmeyerek Bursa’da kaldı. 70 farklı ülkeden Bursa’ya gelen bu öğrenciler bir yandan derslerini çalışmaya devam ederken bir yandan da çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Ramazan Bayramı tatilini de en güzel şekilde değerlendirmek adına güzel bir turnuva organize etmişler. Turnuvada mücadele eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de, turnuvanın düzenlenmesine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın öncülük ettiğini belirterek, "Türkiye’nin 7 bölgesindeki spor kulüplerinden hediye edilen formaları dünyanın 7 kıtasından gelen öğrencilerimize verdikleri için Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.