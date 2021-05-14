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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler"

İHA

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, evinin çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri nezaretinde ifade vermesi için karakola götürülen Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahısların güvenlik kameralarından tespit edilip, cezai işlem uygulanmasını talep etti.
Süleymaniye Mahallesi Alalar Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Erhan Yılmaz, sitenin çevresinde oturarak sokağa çıkma yasağına uymayan şahıslardan rahatsız olarak, polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplere, şikayetçi olduğunu söyleyen Yılmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Basın mensuplarına açıklama yapan Erhan Yılmaz, "Sitemizin yanında çocuk parkı ve top sahası var. Ama ailece balkona çıkamıyoruz. Benim 5 yaşında olan çocuğumu, sokağa çıkma yasağı var diye aşağıya indirmiyorum. Peki bunlara neden cezai işlem uygulanmıyor. Komşularımın hepsi şikayetçi. Polisi arıyoruz. Polisin geldiğini görünce kaçıyorlar. 5 dakika sonra tekrardan geri geliyorlar. Cezai işlem uygulanmasını istiyorum. Düğün salonunun güvenlik kameralarını alın, cezai işlem uygulanmasını sağlayın" dedi.

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