Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Bursa'da İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gemlik ilçesinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Sosyal mesafe kuralarına uygun saf tutan vatandaşların kıldığı gıyabi cenaze namazı drone ile görüntülendi.

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