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Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor

DHA

Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor


İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, Ramazan Bayramı´nı kutlamak amacıyla havaya ateş eden 14 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle havaya ateş eden kişilere yönelik çalışma yaptı. Gelen ihbarları değerlendiren polis, 14 kişiyi yakaladı. 9´u kurusıkı 10 tabanca, 4 tüfek ve 11 fişek ele geçirildi. 12 kişiye idari işlem uygulanarak ceza kesilirken, 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-05-14 17:03:23

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