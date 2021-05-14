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TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 90-92

DHA

TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 90-92


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ 
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Hüseyin Çelik
TOFAŞ: Tomislav Zubcic 19, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 10, Jeremy Simmons 12, Tarik Phillip 8, De Vaughn Akoon-Purcell 15, Semaj Christon 14, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 4
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 14, James Kumar Blackmon 26, Ercan Osmani 14, Markell Davon Johnson 6, Alperen Şengün 22, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur, Egehan Arna 3, Joel Dewayne Berry Ii 3, Hakan Sayılı
1'İNCİ PERİYOT: 25-30
İLK YARI: 51-48
3'ÜNCÜ PERİYOT. 84-69
5 FAUL: 21.54 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, 3'üncü periyotta 22 sayı geriye düşmesine rağmen son periyottaki iyi oyunuyla TOFAŞ´ı deplasmanda 92-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Karşılıklı sayılar ile başlayan zorlu randevunun ilk bölümlerinde, önce Blackmon ardından Ercan´ın basketleriyle ritim bulan Beşiktaş Icrypex, Alperen´in de devreye girmesiyle 5'inci dakikayı 16-8 önde geçti. Molanın ardından boyalı alanı etkili kullanan TOFAŞ, farkı azaltma çabaları gösterse de, ilk periyot konuk ekibin 30-25´lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci periyoda İstanbul ekibi, Ercan´ın dış atış isabetiyle başlasa da; Akoon-Purcell ve Simmons´ın sayılarıyla direnç gösteren TOFAŞ, skoru 35-35´de eşitledi. Bu bölümde her iki ekip de ritim bulmakta zorlanırken, karşılıklı gelen sayılarla oyun da dengede ilerledi. Periyodun son saniyesinde Berk´in basketiyle TOFAŞ, soyunma odasına 51-48 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Bursa temsilcisi, Simmons ve Berk´in basketlerinin ardından Zubcic´in elinden de bulduğu dış atış isabetiyle farkı çift hanelere çekti: 58-48. Özellikle bu bölümde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, hücumda da ritim yakalayarak farkı da yükseltti. Zubcic´in önderliğinde etkili bir oyun sergileyen Bursa ekibi, 25'inci dakikada farkı 20´ye çıkardı: 73-53. 27'nci dakikada ise, TOFAŞ farkı 22´ye yükseltti: 80-58. Avantajını sürdüren TOFAŞ, son periyoda da 84-69 önde girdi.
Final periyodunun ilk 6 dakikasında yalnızca 2 sayı kaydedebilen TOFAŞ, hücumda oldukça kötü bir performans sergiledi. Bu bölümde Beşiktaş Icrypex, Alperen´in liderliğinde önemli bir direnç göstererek 15-2´lik seri yakaladı ve farkı 36'ncı dakika geride kalırken 2 sayıya kadar indirdi: 86-84. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Blackmon, önce dış atış isabeti ardından da orta mesafe basketiyle bitime 1.38 dakika kala İstanbul ekibini 89-88 öne geçirdi. Akoon-Purcell´e çalınan sportmenlik dışı faulün ardından Blackmon, her iki serbest atışını da değerlendirdi. Son anları iyi oynayan Beşiktaş Icrypex, 22 sayı geriden geldiği mücadeleyi 92-90 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Serinin 2'nci maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 20.15´te İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi´nde ve olası eşitlik halinde ise 3'üncü maç 18 Mayıs Salı günü Bursa´da oynanacak
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-05-14 22:28:34

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