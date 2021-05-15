Hem kilolarından hem de eşlik eden hastalıklarından kurtuldu Büyük değişimi 120 kilodan 65 kiloya düşünce yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem kilolarından hem de eşlik eden hastalıklarından kurtuldu Büyük değişimi 120 kilodan 65 kiloya düşünce yaşadı

İHA

Hem kilolarından hem de eşlik eden hastalıklarından kurtuldu Büyük değişimi 120 kilodan 65 kiloya düşünce yaşadı

Uzun yıllar aldığı kilolar sebebiyle kontrolsüz şeker, yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlığı olan 42 yaşındaki Betül Kabalar, 120 kilodan 65 kiloya düşünce büyük bir değişimin yanı sıra bütün hastalıklarından da kurtuldu.
Obezite, tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon olmak üzere metabolik bozukluklar artık çağımızın en büyük sağlık problemleri olurken, bu hastalıklardan cerrahi yöntemle kurtulmak artık mümkün hale geldi. Bu tedaviyle yaklaşık 18 ayda inanılmaz bir değişime imza atan Betül Kabalar’ın, daha önceki halinden eser kalmadı. Metabolik cerrahi ameliyatı ile 120 kilodan 65 kiloya kadar gerilediğini ifade eden Kabalar, “Asıl ameliyata karar verme sebebim çok yüksek şeker değerlerimin olmasıydı. 3 aylık şeker oranım çok yüksekti. Tabii ki bir bayan olarak görsel endişelerim de vardı. Ama benim şekerimi kontrol altına almak ve daha sağlıklı olmak için bu ameliyatı oldum. 18 ayın sonunda 55 kilo verdim. Ameliyat olduğum günden itibaren şeker ile ilgili hiç ilaç kullanmadım. 350 olan açlık şeker oranımın şu an 80’lerde olması beni çok mutlu ediyor. Normal sağlıklı insan hâline geldim” dedi.
55 kilo vermenin ve şekerden kurtulmanın sağlığın ve hayat kalitesine dönüşünün çok güzel olduğunu belirten Kabalar, “Görsel olarak da 50 bedenden 38 bedene düştüm. Daha önce çok tepki alıyordum. Ama şekerin verdiği uyku hali, yorgunluk hissi ve hayat kalitemi etkilemesi benim için en büyük zarardı. Metabolik cerrahi ile bu gibi sıkıntılardan kurtulduğum için kendi adıma çok mutluyum. Bunlardan kurtulabilme şansı varken herkesin kurtulmasını isterim” diye konuştu.
Obezite, bilindiği gibi tütün mamullerinden sonra en çok önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğini ifade eden, Morbid obezite de çok ciddi durumlara ulaştığı zaman cerrahi tedavilerle bundan kurtulmak mümkün olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı ise, “Bundan 18 ay önce kendisine metabolik cerrahî ameliyatı yaptık. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşti. Kendisi kilo ve eşlik eden şeker ve tansiyon gibi hastalıklarından da kurtuldu. Türkiye’de yaklaşık yüzde 40 düzeyinde bir obezite ve yüzde 20 düzeylerinde ise diyabet rahatsızı olan insan var. Bursa bu konuda maalesef en yüksek obezite ve diyabet rahatsızlığının olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Her 5 kişiden biri Bursa’da diyabet hastasıyken, her 3 kişiden biri ise ek hastalığı da mevcut olarak obezite hastasıdır. Bu oran gittikçe artmaktadır. Bu hastalıklarla savaşta tabi ki medikal ve ilaç tedavileri ön planda ancak kontrol altına alınamayan kilo, şeker ve metabolik hastalıklarda cerrahi tercih edilmektedir” dedi.
Dilektaşlı şöyle devam etti:
“Betül hanımda cerrahi operasyonda kilo belki ön planda görünüyordu. Ancak, kilodan daha ön planda olan ve organ hasarı oluşturan diyabet yani yüksek şeker oranları, tansiyon ve kolesterol yüksekliği vardı. Bunların hepsini düzeltmek hedefiyle ameliyatını gerçekleştirdik. Çok sağlıklı süreçlere birlikte geldik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da leylekler beslendi, çiftçiler işlerini bırakıp seyretti
YEREL HABERLER Bursa’da leylekler beslendi, çiftçiler işlerini ...
Otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 90-92
YEREL HABERLER TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex: 90-92
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
YEREL HABERLER Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Beşiktaş Icrypex (FOTOĞRAFLAR)
İnegöl tarımı el birliği ile şahlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl tarımı el birliği ile şahlanıyor
Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor
Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi'ndeki deniz kirliliği temizleniyor
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bursaspor’un genç ismi Batuhan Kör, Ümit Milli Takım’a davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç ismi Batuhan Kör, Ümit Milli ...
İnegöl Belediyesi’nden modern hayvan pazarı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden modern hayvan pazarı
Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
YEREL HABERLER Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
Bursa’da görev başındaki kahramanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Bursa’da görev başındaki kahramanlar unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlardan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlardan şikayetçi ...
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler"
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: ...
Osmangazi’de spor turnuvası start aldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de spor turnuvası start aldı
Bursa'da alkol aldığı arkadaşını darp etti
YEREL HABERLER Bursa'da alkol aldığı arkadaşını darp etti
Birlikte alkol aldığı arkadaşını hastanelik etti
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı arkadaşını hastanelik etti
Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, başka aracın lastiğini söküp, değiştirerek kaçtı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, başka aracın ...
Bursa'da park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına takan hırsız pes dedirtti
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki aracın lastiğini söküp kendi ...
Hilal sofra ile Bursa’da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek
YEREL HABERLER Hilal sofra ile Bursa’da 60 bin ihtiyaç sahibine ...
Karacabey’de mevsimlik işçilere Başkan Özkan’dan bayram ziyareti
YEREL HABERLER Karacabey’de mevsimlik işçilere Başkan Özkan’dan ...
Gemlik Körfezi’nde plankton temizliği başladı
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi’nde plankton temizliği başladı
Bursaspor’da başkan adayları listelerini teslim edecek
YEREL HABERLER Bursaspor’da başkan adayları listelerini teslim ...