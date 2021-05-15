Yalova’da çalınan araç Bursa’da bulundu

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Yalova’da çalışan panelvan araç İznik’te bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde İsmail T.’ye ait panelvan araç Yalova’da çalındı. Hırsızların eşkallerinin belli olması sonucu polisler aracı takibe aldı. İznik Boyalıca Mahallesi Ak Çeşme mevkisinde aracın terk edildiği ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler aracı buldu ve tutanakla araç sahibi İsmail T.’ye teslim edildi. Aracın içinde bulunan ekipmanların ise çalındığı fark edildi.Polis her yerde hırsızları arıyor.

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