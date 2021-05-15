Bursa’da 8 ay önce eşinden ayrılan genç kayıplara karıştı

Bursa’da geçtiğimiz Ekim ayında eşinden ayrılarak kayıplara karışan 25 yaşındaki Özsoy Demir’in ailesi genç adamın hayatından şüphe ediyor.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ikametinden 16 ADJ 362 plakalı otomobiliyle ayrılan 25 yaşındaki minibüs şoförü Özsoy Demir’den haber alamayan ailesi hayatından endişe duyuyor.

Evden ayrılmadan önce son olarak dayısı ile görüşen Demir'in ekim ayında eşinden boşandığı öğrenildi. Herhangi bir probleminin ya da sorununun olmadığını aktaran ailesi, minibüs şoförlüğü yapan genç adamın bulunması için yardım bekliyor. Polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptıklarını aktaran aile mutlu bir haber beklerken diğer yandan da kendi çabalarıyla çocuklarını aramaya devam ediyor.

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