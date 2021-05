'Avrupa Leylek Köyü'ndeki çiftçiler göç nedeniyle tarla sürme işlemini yavaşlattı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Uluabat Gölü havzasında çiftçiler, baharın müjdecisi leyleklerin beslenebilmesi için tarlalarda çift sürme işlerini yavaşlattı. Çiftçi Şahin Ayran, "Her yıl tarla sürme zamanı bu sürüleri ağırlıyoruz. Onlar bizim tarlamızın bereketi" dedi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç Mahallesi, Afrika'dan göç yolculuğuna çıkan leyleklere ev sahipliği yapıyor. Kuzey ülkelere göç eden göçmen kuşlar için önemli güzergahlardan olan Uluabat Gölü havzasına gelen leylekler, yaklaşık 2 hafta süren, binlerce kilometrelik yolculuğun yorgunluğunu burada gideriyor.

Binlerce leylek Uluabat Gölü havzasında sığ sularda avlanırken, bazıları da tarlalardan çıkan fare, yılan ve böceklerle besleniyor. Leylekleri ürkütmemek için tarla sürme işlemlerini yavaşlattıklarını belirten Şahin Ayran, "Her yıl tarla sürme zamanı bu sürüleri ağırlıyoruz. Onlar bizim tarlamızın bereketi. Her yıl bu sürülerle birlikte doğa fotoğrafçısı da tarlamıza gelerek onları ve özellikle ayaklarındaki üstünde kod olan halkaları çekiyor. Biz onları bu bölgenin leylekleri sanıyorduk. Meğer hepsi yurtdışına giden leyleklermiş" dedi.

Bölgedeki kuş sürülerini gözlemleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise leylek ve pelikan gibi göçmen kuş türlerini yakın takibe alarak bu kuşların göç hareketlerini yakından izlediğini belirtti. Bu yıl binlerce göçmen kuş arasından 36 halkalı kuş belirlediğini ifade eden Tüydeş, Almanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Ukrayna, İsrail gibi ülkelerde halkalanmış kuşlara denk geldiğini belirterek, "Bir yere konmuş bir leylek sürüsü gördüklerinde vatandaşlar bana ulaşıp konum bildiriyorlar ve ben de hemen gidip o sürüde halkalanmış olan leylekleri buluyorum. Böylece o kuşları bilimsel çalışma için halkalayan kuş araştırma merkezlerine de rapor etmiş oluyorum. Vatandaşların da desteği ile bölgemizi hangi ülkelerden gelen leyleklerin kullandığını ve hayat hikayeleri ortaya çıkıyor. Ayrıca bu veriler bilimsel çalışmaların da bir parçası oluyor. Açıkçası vatandaşların da bu hikâyelerle göçmen kuşlara olan bakış açısı değişiyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Karacabey Belediyesi, Leylek Köyü´nde bu yıl doğan yavrulara Türk uzmanlar tarafından halka takılacağını duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey İsmail Hakkı SEYMEN

2021-05-15 11:48:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.