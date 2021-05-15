Yanıgnda, 2 katlı ahşap bina küle döndü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında yandı.

İnegöl ilçesi kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Şakir Güzel'a ait 2 katlı ahşap evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdü.

Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-15 12:54:36



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