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Aracıyla zeytinliğe uçan genç camdan fırlayarak ağır yaralandı Motoru kopan araç hurdaya döndü genç adam yaşam savaşı veriyor

İHA

Aracıyla zeytinliğe uçan genç camdan fırlayarak ağır yaralandı Motoru kopan araç hurdaya döndü genç adam yaşam savaşı veriyor

Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan genç sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Gemlik Armutlu çevre yolu mezarlık kavşağında meydana gelen kazada, Canpolat Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı Volkswagen Caddy marka araç bilinmeyen bir sebeple zeytinlik alana uçtu. Kaza sırasında genç sürücü aracın camından fırladı. Araç motorunun koparak dağıldığı kazada genç sürücü ağır yaralandı. Sürücü Canpolat Y.'ye ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan yaralı yakınları hastaneye akın ederken, genç sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaza ile alakalı başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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