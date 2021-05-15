Ahşap ev alev alev yandı

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Yangın, gece saatlerinde Şakir Güzel'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdüler.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap bina tamamen yanarak küle döndü.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.