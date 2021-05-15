Bursa Büyükşehir evde bakım hizmeti bayramda da devam etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri, Ramazan Bayramı’nda da hastalara şifa götürmeye devam etti. Rutin muayene ve pansumanları bayram gününe denk gelen vatandaşların kapıları bayramda şifa için çalındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve sisteme kayıtlı yıllık 8 bin 500’den fazla hastaya, 160 binin üzerinde muayene, tedavi ve pansuman hizmeti gerçekleştiren Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmeti, bayram tatilinde de çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bayram sürecince 15 ambulans ile aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu 50 nöbetçi personelle hizmetlerini sürdüren sağlık ekibi, rutin tedavi ve kontrol günleri bayrama denk gelen hastaları tek tek ziyaret etti. Pandemi tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde geçen bayramda, kapıları şifa için çalan sağlık ekipleri, hem hastaların muayenesini gerçekleştirdi, hem de ev halkı ile bayramlaştı.

Sağlık ekiplerinin bayramdaki ilk durağı 80 yaşındaki emekli avukat Atilla İlgün’ün evi oldu. Şekere bağlı olarak kangren olan ve iki ayağı da diz altından kesildiği için Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık hizmeti alan İlgün’ün rutin pansuman ve tedavisi bayramda da aksatılmadı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden bir tanıdıkları aracılığıyla haberdar olduklarını belirten İlgün’ün eşi Sıdıka İlgün, “Telefonla arayıp, yardım istedim. Hemen evimize geldiler. Sık sık doktorlar geliyor, kontrollerimizi yapıyorlar. Bir isteğimiz olup, olmadığını soruyolar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Sağlık ekipleri, felçli ve beslenme sorunu yaşayan, damar yoluyla beslenen 84 yaşındaki Şahinder Zini, diz ameliyatı olan 27 yaşındaki Bayram Sevinç ve baypass ameliyatı olan Nuriye Aydın’ı bayramda evlerinde ziyaret edip, tedavi ve pansumanlarını yaptı. Hastaneye nakil için başvuran hastaların ambulansla sevkleri de bayram boyunca sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

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