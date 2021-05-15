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Bursaspor'da başkanlık için 3 aday yarışacak

DHA

Bursaspor'da başkanlık için 3 aday yarışacak


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübü´nün 22-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesinde, başkan adayları listelerini divan başkanlık kuruluna sundu.
Bursaspor'da 3 adayın yer alacağı kongrede mevcut Başkan Erkan Kamat, Serdar Acarhoroz  ve Hayrettin Gülgüler yarışacak.
ERKAN KAMAT, LİSTESİNİ SUNDU
İlk olarak listesini teslim eden Erkan Kamat, "İnşallah genel kurul üyeleri bize teveccüh gösterir, önümüzdeki sürede de bu görevde hizmet etmeye layık görürler" dedi.
Kamat´ın listesi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil): Erkan Kamat, Ali Serhan Şahinkaya, Alpaslan Oğuz, Coşkun Yavuz, Ersin Toker, Habil Bayramoğlu, Latif Altıkardeş, Mesut Günal, Mitat Ülküden, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Ünsal Mendi.
Yönetim Kurulu (Yedek): Beytullah Seferler, Süleyman Çelik, Nuri Üskül, Erdinç Ebibi, Rafet Alan, İbrahim Tunca.
Denetleme Kurulu (Asil): Burcu Aksak, Mustafa Tayfun Gündoğdu, Üstün Tunalıgil.
Denetleme Kurulu (Yedek): Yıldırım Can Arpaçay, Murat Özyaba, Akın Adalan.
TFF Delege Kurulu (Asil): Oğuzhan Şahinkaya, Osman Akın, Erol Dağlıoğlu, Ali Bocan.
TFF Delege Kurulu (Yedek): Alper Tunga Çevik, Mehmet Göral, Erdal Aktuğ, Nedim Kıymak.
Disiplin Kurulu (Asil): Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Ahmet Metin Dikici.
Disiplin Kurulu (Yedek): Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Mehmet Kürşad Akbaş.
SERDAR ACARHOROZ, LİSTESİNİ SUNDU
İkinci olarak gelen başkan adayı Serdar Acarhoroz da listesini, divan başkanlığına sundu. Acarhoroz, "Zorlu süreçte göreve talip olduk. Her şey inşallah Bursaspor için hayırlara vesile olacak. İnanıyorum ki hangi başkan adayı seçilirse seçilsin, Bursaspor için en iyi şekilde çalışacaktır. Projelerimiz var, yol haritamız var, her şeyin hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Acarhoroz´un listesi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil): Serdar Acarhoroz, Ahmet Bozdemir, Muharrem Mustafa Yağar, Atilla Kurtçu, Hasan Başaran, Murat Yakıcı, Cansel Gül, Müjdat Gürsoy, Olcay Sabırlı, Erol Can, Mesut Uçaner, Serkan Güven, Faruk Kuzu.
Yönetim Kurulu (Yedek): Ferat Orhan, Rüştü Çetin, Selçuk Gemi, Samet İlhan, Fevzinur Dündar, Atilla Ataseven.
Denetleme Kurulu (Asil): Fatih Aslan, Ersan Kayabaş, Murat Ertürk.
Denetleme Kurulu (Yedek): Ali Çevdir, Aydın Alper, Salih Alkaya.
TFF Delege Kurulu (Asil): Kaan Yeşil, Bülent Akça, Mehmet Çakman, Mehmet Şefik Kar.
TFF Delege Kurulu (Yedek): Levent Gören, Müjdat Sevim, İbrahim Göstericiler, Ersoy Saitoğlu.
Disiplin Kurulu (Asil): Doğan Kerim Arar, İsmail Hakkı Sezgin, Bekir Yağdoğan.
Disiplin Kurulu (Yedek): Nihat Ceydan, Murat Davarcı, Mustafa Eymen Bilik.
HAYRETTİN GÜLGÜLER, LİSTESİNİ SUNDU
Başkan adaylarından Hayrettin Gülgüler de listesini divan başkanlığına sunarak, "Güzel bir seçim olacağını düşünüyorum. Kazanan hayırlısıyla Bursaspor olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bursaspor Başkanlığına talip olan ancak tüzük gereği aday olamaması nedeniyle Hayrettin Gülgüler'i listesinden başkan adayı olarak gösteren Emir Adanur´un listesi ise şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil): Hayrettin Gülgüler, Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu.
Yönetim Kurulu (Yedek): Yasin Tünbek, Ali Ağır, Alper Aker, Mustafa Ermiş, Ömer Furkan Durmaz, Şevket Kaydı.
Denetleme Kurulu (Asil): Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı.
Denetleme Kurulu (Yedek): Ferdi Demir, İbrahim Hoşgül, Bayram Yıldız.
TFF Delege Kurulu (Asil): Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel.
TFF Delege Kurulu (Yedek): İhsan Arslan, Okan Yenigün, Nurdan Temel, Engin Apak.
Disiplin Kurulu (Asil): Sungurtekin Öztan, Yıldırım Hacıoğlu, Cihan Kayrak.
Disiplin Kurulu (Yedek): Mustafa Kemal Şençayır, Aygül Arda, F. Merve Evin.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-05-15 18:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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