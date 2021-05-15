Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç takla atıp ters durdu. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Murat Ç. (35) yönetimindeki 16 GF850 plakalı hafif ticari araç ile İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir olan Fahrettin T. (43) yönetimindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek ters dururken, otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan yolcular Deniz G. (6), Ecrin Ç. (8) Sevgi Ç. (34) ve Eren Ç. (5) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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