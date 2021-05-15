Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk 4 yaralı 

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl ilçe merkezine seyir halinde olan sürücü Murat Çoban (35) yönetimindeki 16 GF 850 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fahrettin Turan (43) yönetimindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek ters dönerken, otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Deniz Göksel (6), Ecrin Çoban (8) Sevgi Çoban (34) ve Eren Çoban (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-15 19:10:49



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