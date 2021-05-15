Gemlik’teki kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

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Bursa Gemlik’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik Armutlu çevreyolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Polat Can Yıldırım (18) adlı genç ağır yaralanmıştı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım’ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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