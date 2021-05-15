Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü öldü (2)

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İKİ KEZ KALBİ DURAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gemlik- Armutlu Çevreyolunda meydana gelen kazada ağır yaralanarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Can Yıldırım´ın (18) beyin ölümü gerçekleşti. Ardından makineye bağlanan genç sürücünün iki kez kalbi durdu ve geri getirildi. Polat Can Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-05-15 21:10:02



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