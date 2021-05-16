Taraftarlar birbirine girdi, olaya çok sayıda polis müdahale etti

Bursa'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 21 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyahbeyazlı taraftarlar Türkiye'nin olduğu gibi Bursa’nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı. Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşı gelen taraftarlar biranda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarları ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

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