Şehir merkezine bir kilometre mesafedeki tabiat harikası yeri gören hayran kalıyor Bursa'da doğa yürüyüşçüleri buraya akın ediyor

Biden bir kez daha Netanyahu'ya destek verdi!

Bursa'da şehir merkezine bir kilometre mesafedeki tabiat harikası yer, doğaseverlerin akınına uğruyor.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Kaplıkaya vadisi doğaseverleri kendine çekiyor. İçinden derenin aktığı ve yürüyüş yollarının bulunduğu vadi şehir merkezine sadece 1 kilometre mesafede. Şehir merkezine bu kadar yakın olan bu alan vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Evlerinden çıkan vatandaşlar kısa sürede kendini tabiatın eşsiz güzelliği içinde buluyor. Yürüyüş yaparak stresten uzaklaşan doğaseverler kısa sürede evlerinin yolunu tutuyor. Tabiat harikası bu yer gören herkesi kendine hayran bırakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.