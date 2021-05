Bursa’da rahvan yarış atlarına çip takıldı

Orhaneli'de rahvan at yarışlarına katılan ve katılacak olan atlara çip takıldı.

Orhaneli tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimleri, şehir merkezinde ve mahallelerde rahvan at yarışlarına katılan atların Ruan hastalığına karşı testlerini yaparak herhangi bir hastalığı olmayan atları kontrolden geçirerek çiplerini şırınga ile enjekte etti. Hayvanlarda bu hastalığın tespiti deri altına bir ilaç enjekte edildikten 3 gün sonra aynı noktada deri kalınlığı ölçülerek tespit ediliyor. Ruan hastası olan hayvanların insanlara bu hastalığın bulaşması ise vücut sıvısıyla temas yoluyla insanların kesik bölgelerinden, burun ve ağız bölgesinden bulaştığı öğrenildi.

Orhaneli'de toplam 7 at sahibinin 10 atına çip takıldı. Sağlıklı olan atlara çiplen enjekte edildikten sonra Rahvan at yarışlarına katılacak atlar parkura çıkmadan önce boyun bölgesine yerleştirilen çipler özel bir elektronik okuyucuyla okunduktan sonra yarışlara katılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.