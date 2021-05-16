Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan ve alınan korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapanan Suuçtu Şelalesi, sanal tur ile dünyaya açıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının bayramda tam kapanma sürecinde büyüleyici güzelliklerden mahrum kalmaması için bir çalışma yaparak, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı!nın bulunduğu 5 bin metrekarelik alanı yeniden görmek ve keşfetmek isteyenlerin istifadesine sunuyor. Mustafakemalpaşa Belediyesinin sayfasına giren vatandaşlar, 38 metre yükseklikten dökülen şelaleyi ve göz kamaştıran eşsiz güzellikleri sanal ortamda gezme fırsatı buluyor.

Doğa turizmi açısından Bursa’nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'na her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiğini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Özellikle bayramlarda yoğunluğun pik yaptığını ve bu bayram tüm Türkiye evde olduğu için vatandaşlarımızın şelalemizin güzelliklerinden mahrum kalmamaları adına internet ortamında Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı'nı izlenime açtık" dedi.

Belediyenin web sayfasına giren vatandaşların şelaleyi adım adım gezebildiğini ifade eden Başkan Kanar, yazın gelmesiyle birlikte uyanan doğa ve yemyeşil olan bu alanın sanki içindeymiş gibi tüm dünyadan görülebildiğini dile getirdi. Kanar, hazırlanan çalışmanın çok beğenildiğini ve çok sayıda teşekkür telefonu aldıklarını belirterek, "İnşallah yeniden normalleşme sürecine girdiğimizde göz kamaştıran tüm bu güzelliklere yakından şahit olur ve vatandaşlarımızla birlikte yerinde gezme fırsatı buluruz" diye konuştu.

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