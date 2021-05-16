Kanal İnegöl'de istinat duvarı çalışmaları tamamlandı

İnegöl Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan Kanal İnegöl’de 800 metrelik dış duvar çalışmaları tamamlandı. Tretuvar çalışmalarının yapılacağı projede hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte dere içi ıslah çalışmaları da başlayacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim döneminde de beyanları arasında yer alan ve İnegöl için çok önemli olduğunu ifade ettiği Kanal İnegöl projesi hızla ilerliyor. Son dönemin mega projeleri arasında gösterilen projede 800 metrelik dış istinat duvarı çalışması tamamlandı. Yıl sonuna kadar dere içi ıslah çalışmaları ve diğer sosyal donatı alanlarının da tamamlanmasıyla proje hizmete girmiş olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile birlikte Kanal İnegöl projesinin yükseldiği alanda incelemelerde bulundu. Gelinen son nokta ve projenin devamıyla ilgili istişareler yapan Başkan Taban, hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar Kanal İnegöl’ü tamamlamak olduğunu dile getirdi.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, “Vizyon projelerimizden biri olan Kanal İnegöl için çalışmalara 2020 yılı sonlarında başladık. Bedre deresinin Mesudiye Mahallesi hattında kalan bölümde, ilk etapta 800 metre uzunluk ve 2,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yapımına başlandı. Şuanda bu çalışma neticelendi. 800 metrelik dış duvar tamamlandı. İnşallah hava şartlarının elvermesi durumunda bayram sonrası tretuvar çalışmalarımız başlayacak. Yine hava şartlarına göre dere debisinin düşmesiyle beraber dere içi ıslah çalışmalarımız başlayacak. Tabi bu çalışmalar sadece bizimle alakalı değil, dediğim gibi hava şartlarının uygun olması, dere debisinin gereken seviyeye düşmesi de gerekiyor. Fiziki şartlar ve mevsim şartlarının uygun olmasıyla birlikte dere içerisinde taş duvar uygulamaları yapılarak ilk etap tamamlanacak. Çalışmanın ikinci kısmında ise peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Şehrimiz için yeni bir cazibe noktası oluşacak burada. Derenin etrafında vatandaşlarımızın istifade edebileceği donatı alanları olarak ifade ettiğimiz alanlar oluşacak. İçerisinde spor yapabilme imkanları, yürüyüş yapabilme, bisiklet yollarımız gibi ya da kamelyalarımızda vatandaşlarımızın oturup dinlenebildiği, içerisinde güvenli spor yapılarının bulunduğu alanlar oluşacak” dedi.

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