Gemlik Körfezi’nde müsilaj temizliği

Gemlik Belediyesi, bir süredir Marmara Denizi’nde etkisini sürdüren ve Gemlik Körfezi’nde yeniden görülmeye başlayan deniz salyasına karşı temizlik çalışmalarına başladı.

Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan deniz yüzeyi temizlik araçları, körfezde temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalara Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı. Gün içinde körfezde temizliğe devam eden tekneler, tonlarca salya topladı. Toplanan salyalar vidanjörler ile çekilerek döküm sahalarına götürüldü. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Marmara Denizi’ni yıllardır foseptik çukuru gibi kullanılması, böyle bir duruma sebebiyet vermiştir” dedi.

Başkan Sertaslan: “Bir damla suyu arıtmadan bırakmamalıyız”

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Denizde azot ve fosfor seviyesinde ortaya çıkan aşırı yükselme bu organizmanın yaşam alanı bulmasına sebep oluyor. Gördüğümüzde rahatsız oluyoruz ama asıl sorun görülmeyen kısımda, denizin altında. Çoğalmaya devam ediyor. Gördüklerimiz onun ölüp deniz yüzeyine çıkmış hali. Deniz yüzeyini temizleyen teknemiz ile ölüp yüzeye çıkan bu organizmayı alıyoruz. Topladığımız atıklar da bertaraf tesisine gidecek. İyice donmadan yaptığımız da yeteri kadar etkili değil ama ne yapsak kardır. Bunun deniz tabanına çökmesine engel olacağız ve balıkların daha az etkilenmesi için gayret göstereceğiz. Bir kez daha duyurmak istiyorum. Marmara Denizi’ni bizler bu hale getirdik. Bunun sorumluları, atıklarını arıtmadan körfeze salanlar ve ses çıkarmayanlardır. Umarız, doğa kendini yenilemek için elinden geleni yapacaktır. Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün belediyelere seslenmek istiyorum. Bir damla suyu arıtmadan Marmara Denizi’ne bırakmayın”

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