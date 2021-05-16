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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşıma devam

İHA

Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşıma devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini 1 Haziran’a kadar uzattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden mahrum kalarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık kahramanlarına desteklerini sürdürüyor. Bugüne kadar konaklama, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, C vitamini destek paketleri ve Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı ile sürekli sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini yeniden uzattı.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2020’de sona eren uygulamayı, pandeminin pik yapmasıyla birlikte 23 Ekim 2020’de yeniden devreye almıştı. Toplam 24 bin 628 kişinin sağlık çalışanı kartı aldığı uygulamanın süresi de tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs 2021’e kadar uzatılmıştı. Tam kapanmanın son gününde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresi de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

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