BursaRay Emek Hattı’nda seferler başlıyor

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BursaRay’da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00’da seferlere kapatılan EmekAcemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle EmekAcemler seferlerinin başlayacağını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

''BursaRay’da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00’da seferlere kapatılan Emek Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.''

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