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Bursaspor Kulübü, İsrail'in Kudüs'te Mescidi Aksa'da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nün ‘Şiddetle kınıyoruz!’ başlığı altında yaptığı açıklama şu şekilde: “İsrail'in Kudüs'te Mescidi Aksa'da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarını ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail saldırıların en kısa sürede sona ermesini diliyor, bölgeye kalıcı barışın bir an önce gelmesini temenni ediyoruz.”

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