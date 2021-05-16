İkinci kattan koltuk üzerine düşen Sara bebek, hafif yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Sara H., ikinci kattaki evin balkonundan düştü. Bahçedeki koltuğun üzerine düşen bebek, hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki balkonda oynayan Sara H., iddiaya göre, korkuluklara tırmanırken 5 metre yükseklikten düştü. Bahçedeki koltuğun üzerine düşen bebek hafif yaralandı. Sara bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-16 16:55:38
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