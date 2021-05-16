Balkondan düşen küçük çocuğu ölümden koltuk kurtardı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuğu koltuk kurtardı. Hafif şekilde yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Sara H., balkonda oynamaya başladı. Balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Bahçede bulunan koltuğun üzerine düşen çocuk, hafif şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beton zemine düşmekten bahçeye bırakılan koltuk sayesinde kurtulan minik Sara H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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