Şiddetli yağış sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bursa'da şiddetli yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, Kestel ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü Yasin A. kontrolünü kaybederek sürüklendi. Sürüklenen Yasin A. park halindeki bir aracın altına girdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralı, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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