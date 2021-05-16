Paraşütle atlayan ve 5 saattir haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor 300 kişilik arama kurtarma ekibi, cep telefonu sinyalinin alındığı bölgede çalışıyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 5 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu’yu arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 kişilik arama kurtarma ekibi, araziye tarama yaparken, Muammer Yolcu’nun cep telefonunun açık olduğu ve ekiplerin o bölgede yoğunlaştığı belirtildi.

Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağından paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi.

300 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları sürüyor.



Cep telefonunun açık olduğu öğrenildi

Öte yandan jandarma ekiplerinin çalışmasında Muammer Yolcu’nun cep telefonunun açık olduğu ancak cevap vermediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin titiz araştırmasıyla cep telefonu sinyali tespit edildi. Ekipler, cep telefonu sinyalinin alındığı bölgede çalışmaları sürdürüyor.



"Havada olduğu esnada ani bir yağmurun bastırdığını gördük"

Olayla ilgili bilgi veren Orhangazi ilçesi Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, "Paraşütçü bir arkadaşımızın kayıp olduğu bilgisi bize geldi. İhbarlarımız üzerine bölgeye jandarma ve kalabalık bir arama kurtarma personeli gönderildi. Görgü tanıklarının ihbarına göre ekiplerimiz o bölgelerde yoğunlaştı. 300’ün üzerinde ekibimizle inşallah sağ salim bulunacaktır. Cep telefonunun açık olduğu öğrendik. Ekipler sinyal alınan bölgede çalışıyor. Hava şartları olumsuz, tam havada olduğu esnada ani bir yağmurun bastırdığını gördük" diye konuştu.

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