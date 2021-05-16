Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)

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KAYIP PARAŞÜTÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE 7 SAAT SONRA ULAŞILDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu`nun (37) 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi´ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu`nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)(3)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-05-16 23:25:47



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