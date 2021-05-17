(Özel) Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

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Bursa’da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen genç, tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, Emir Nihat (16) adlı genç tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaleti kullanan gençler bir süre sonra çıkarken, bir kişi turnikeli kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldı.

Arkadaşlarının yardımı ile polis ekipleri ve itfaiyeye haber verilerek, 2 saat süren uzun uğraşlar sonucunda Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı. Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan gencin mutluluğu gözlerine yansıdı.

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