Sünger deposu bir ayda 2 kez yandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sünger satış işyeri bir ayda ikinci kez çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'taki bir sünger satış dükkanında çıktı. Dükkanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın; olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Sünger satış dükkanı ve deposu kullanılamaz hale geldi. 9 Nisan tarihinde çıkan ilk yangında da işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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