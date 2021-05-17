Köprüdeki inşaat çöktü: 3 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir köprünün üzerinde yapılan Kuvaı Milliye Anıtı’nın platformu inşaat halindeyken çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi yaralandı.

Gemlik ilçesinde belediye tarafından çevre yolunda iki caddenin kesiştiği alanda Kuvai Milliye anıtı inşa ediliyordu. Anıtın özel bir firma tarafından yapımı sürerken, beton dökümü sırasında demir platform büyük bir gürültü ile çöktü. Kalıp ve sıvı betonun arasında kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Kuvai Milliye Anıtı'nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.

Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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